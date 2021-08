Mirandola, danneggiati giochi per bambini e disabili ai “Giardini bassi” e al parco della Favorita

MIRANDOLA – Nuovi episodi di vandalismo nei parchi di Mirandola. Ad essere prese di mira questa volta, si legge nel post pubblicato dall’Amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook, sono state alcune attrazioni ludiche per disabili e per bambini dei “Giardini bassi”, lato piazzale Costa-via Agnini. Due le attrazioni danneggiate da ignoti: l’altalena a nido (anche gioco inclusivo per disabili) utilizzata in maniera non consona da più persone contemporaneamente (il carico di persone, maggiore di quello consentito, l’ha resa temporaneamente inutilizzabile) e lo scivolo in cui è stato danneggiato e divelto volontariamente il corrimano della scala di accesso. La medesima cosa è poi accaduta anche al parco della Favorita dove ad essere danneggiato volontariamente, sempre ad opera di ignoti, anche in questo caso è stato il corrimano delle scale dello scivolo.

