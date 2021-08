Nonantola, urta le auto in sosta nei pressi del Vox e fugge: al mattino si costituisce

NONANTOLA – Attimi di grande paura per chi si trovava nei pressi del Vox Club di Nonantola nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto. Come riporta la “Gazzetta di Modena”, infatti, un’auto che proveniva da via Mavora ha urtato e danneggiato diverse vetture in sosta nei pressi del locale di via Vittorio Veneto, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno dei presenti. Subito dopo il fatto, raccontano alcuni testimoni, l’auto che aveva provocato i danni si sarebbe immediatamente allontanata facendo perdere le proprie tracce. Nella mattinata di domenica 29 agosto, però, mentre i Carabinieri erano al lavoro per rintracciare il responsabile, un ragazzo di 20 anni si è presentato in caserma per ammettere le proprie responsabilità e costituirsi.

