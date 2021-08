Rovereto, l’8 agosto celebrazioni in memoria della “Strage degli intellettuali”

Sono densi di appuntamenti i prossimi giorni di agosto per l’ANPI del territorio modenese, impegnata in diverse manifestazioni in ricordo di eventi che hanno segnato la storia della Resistenza militare e civile. Nell’estate del 1944 sono state consumate, dai nazi-fascisti, atroci rappresaglie sfociate in eccidi. Ecco il calendario delle manifestazioni:

Marano s/Panaro

Sabato 7 Agosto 2021: Trekking Storico a Ospitaletto a cura di ANPI Marano

Domenica 8 Agosto 2021: 77° Anniversario dell’eccidio di Ospitaletto. Per ricordare i caduti di quei giorni di agosto tra partigiani e civili ,tra cui donne e bambini, di quel tragico evento. Questo il programma:

Ore 9.30 : ritrovo nel piazzale antistante la Chiesa di Ospitaletto e concerto della Banda cittadina di Marano sul Panaro. Ore 10.15: S.Messa a suffragio delle vittime nella Chiesa Parrocchiale di Ospitaletto. Ore 11.00: Saluto della delegazione dell’Amministrazione Comunale. Narrazione a cura dello storico Daniel Degli Esposti. Deposizione delle corone d’alloro al Cippo presso la quercia e al monumento delle vittime e a seguire pranzo presso il Ristorante lo Spino di Ospitaletto. Prenotazione obbligatoria per entrambi gli appuntamenti.

Rovereto s/Secchia

Domenica 8 Agosto 2021 verrà ricordato, in occasione del 77° anniversario, l’eccidio perpetrato dai fascisti della Brigata Nera “ Mirko Pistoni” nella quale furono uccisi 9 antifascisti tra cui dottori, professori e attivisti del movimento antifascista della zona. Per questo viene anche ricordata come la “Strage degli intellettuali”.

Questo il programma delle celebrazioni:

Alle ore 20.30, presso il Monumento ai Caduti in Piazza Giovanni XXIII° ,deposizione della corona con i Saluti del Sindaco di Novi di Modena Enrico Diacci e della presidente ANPI di Rovereto Alessandra Caffagni. Alle 21.15 presso il Bar ARCI anziani e Polisportiva Roveretana Centro Sportivo presentazione del volume “Le nostre prigioni, Storie di dissidenti nelle carceri fasciste”, di Giovanni Taurasi. Accompagnamento musicale di Francesco Grillenzoni dei Tupamaros.

Fanano

Mercoledì 11 agosto 2021 si svolgeranno le celebrazioni in occasione del 77° anniversario dei Caduti Partigiani nei comuni di Fanano e Sestola. Furono 14 i partigiani della Divisione Modena “Armando” (Brigata Adelchi Corsini) periti nel territorio di Rocchetta Sandri (Sestola) presso il ponte del torrente Scoltenna e 4 i partigiani pavullesi trucidati a Fanano, appartanenti alla “Brigata Scarabelli” della Divisione Modena Montagna.

Questo il programma: Ore 17.00 a Fanano : Ritrovo in Viale Libertà (Villaggio Artigianale) e deposizione corona al monumento dei caduti partigiani pavullesi con brevi interventi dei Sindaci di Fanano e Pavullo.

Ore 17.50 : Ritrovo in località ponte dello Scoltenna in Comune di Sestola. Ore 18.00 Deposizione corona al monumento dei 14 caduti partigiani, intervento di Alves Monari, membro della Segreteria Provinciale dell’ANPI e commemorazione ufficiale.

Carpi

Lunedì 16 agosto 2021 la città di Carpi ricorda l’eccidio avvenuto in quello stesso giorno nel 1944 quando le brigate fasciste rastrellano per rappresaglia un centinaio di persone tra Carpi, Migliarina e Rio Saliceto. Sedici degli ostaggi, scelti casualmente, verranno portati a Carpi e fucilati nella Piazza che da quell’episodio fu intitolata ai Martiri. Questo il programma delle manifestazioni : Ore 9.00 Deposizione di una corona al cippo dei caduti di Via Guastalla; Ore 9.15: Ritrovo Autorità, familiari dei Caduti e cittadini davanti al Monumento ai Caduti in Piazza Martiri. Ore 9.30: Deposizione di una corona commemorativa e benedizione. Ore 9.45: Saluti ufficiali dell’Amministrazione Comunale. La cerimonia sarà accompagnata dal Corpo Bandistico “CITTA’ DI CARPI”.

Pavullo

Domenica 22 agosto 2021, l’Anpi sezione di Pavullo con l’iniziativa “Ricordando il “Comandante Armando”” vuole appunto ricordare , in occasione del 32° anniversario dalla scomparsa, l’On. Mario Ricci, il leggendario Comandante partigiano “Armando”, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Questo il programma:

Ore 10.00 Ingresso al Cimitero di Monteobizzo; Saluto del sindaco di Pavullo Luciano Biolchini ; Saluto del presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei ; Intervento di Lucio Ferrari, presidente Provinciale ANPI ; Intervento di Giovanni Battista Pasini, presidente dell’Unione dei Comuni del

Frignano. Ore 11.15 Omaggio alla tomba dell’on. Mario Ricci. Seguirà pranzo conviviale presso Ristorante Pizzeria “Virtus” su prenotazione.

Tutte le iniziative qui elencate si svolgeranno nel rispetto delle norme previste dalla Legge in merito all’emergenza COVID-19.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017