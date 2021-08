San Felice, malore alla fiera: arriva l’elisoccorso

SAN FELICE SUL PANARO – Sono intervenute sia ambulanza che elisoccorso, sabato sera, in centro a San Felice sul Panaro.

Mentre si svolgeva la fiera di settembre, un cittadino che partecipava a uno degli eventi in piazza ha avuto un malore. Immediati i soccorsi, arrivati in pochi minuti in piazza Matteotti.

La valutazione dello stato del paziente ha convinto i soccorritori a chiedere l’intervento dell’elicottero per permette di raggiungere più velocemente l’ospedale. Al momento non si hanno notizie dello stato del paziente, che non risulta in pericolo di vita.

