Unimore, il corso di Scienze e Tecnologie Agrarie primo in Italia nella classifica Censis

Per Unimore è arrivato un altro importante riconoscimento da parte del Censis: il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti, con sede a Reggio Emilia, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’università modenese, si posiziona, infatti, al primo posto nella prestigiosa classifica redatta annualmente dal Centro Studi.

Giunta alla sua ventunesima edizione, la classifica delle università italiane, pubblicata annualmente dal Centro Studi Investimenti Sociali (Censis), fornisce una fotografia del sistema universitario del Paese e rappresenta uno strumento in grado di fornire orientamenti alle scelte di studenti e studentesse, pronti a intraprendere il percorso accademico. Nell’ambito delle varie classifiche pubblicate, quella relativa alla didattica dei Corsi di Laurea dell’ambito agrario e forestale vede Unimore al primo posto tra gli atenei italiani.

Ad Unimore tale settore è rappresentato da “Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti”: il corso di laurea, presieduto dalla prof.ssa Elisabetta Sgarbi e con sede a Reggio Emilia, rientra nell’offerta del Dipartimento di Scienze della Vita, diretto dalla prof.ssa Daniela Quaglino. I criteri presi in esame per la valutazione del Censis sono la “Progressione di Carriera” e i “Rapporti Internazionali“; partendo da questi due parametri viene poi ricavato il voto medio, alla base della classifica. Unimore, con ottimi risultati in entrambi gli indicatori, ha raggiunto il primo posto in classifica: con 97,5 punti totalizzati, infatti, l’Ateneo emiliano è al primo posto in Italia; seguono Bologna, seconda, e Perugia, terza.

“Questo risultato – dichiara la prof.ssa Daniela Quaglino, direttrice del DSV – conferma ancora una volta l’impegno dei docenti del Dipartimento di Scienze della Vita nella progettazione di una offerta formativa attrattiva, sempre adeguata alle richieste del mondo del lavoro e aperta ad un contesto sempre più internazionale. Un primo posto che sottolinea anche il crescente interesse per i temi legati agli ambiti agronomici, zootecnici e alimentari che sono sviluppati e presentati agli studenti Unimore in aula, nei laboratori di ricerca e nei tirocini professionalizzanti con una grande attenzione non solo all’evoluzione tecnologica e alla sostenibilità ambientale, ma anche alle esigenze e alle aspettative del mondo produttivo agroalimentare che rappresenta uno dei traini fondamentali dell’economia italiana”.

