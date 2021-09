Al via il bando per i voucher alle piccole e medie imprese che ospitano studenti in stage

La Camera di Commercio di Modena ha varato un bando che prevede contributi a fondo perduto (voucher) a favore di piccole e medie imprese disposte ad ospitare in stage curricolari studenti inseriti nei percorsi post-diploma ITS, nell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e nei Centri di Formazionale Professionale (CFP). Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 55.500 Euro.

Per ogni studente ospitato è previsto un voucher di 500 €, per un massimo di 3 studenti a impresa (1.500 €). Sono finanziabili i percorsi formativi programmati a partire dal 1° luglio 2021 fino al 31 marzo 2022, aventi una durata di almeno 200 ore.

Le imprese possono inviare le domande di contributo esclusivamente in modalità telematica, a partire dall’11 ottobre fino al 5 novembre 2021, con possibilità di precompilazione online dal 4 ottobre. Informazioni e modulistica sul sito della Camera di Commercio www.mo.camcom.it.

L’iniziativa rappresenta la seconda edizione di un bando varato nel 2020 con un plafond di 40 mila euro, che ha consentito di finanziare 27 imprese.

Nel triennio 2017-2019, invece, sono stati gestiti 5 bandi volti a promuovere l’alternanza scuola-lavoro finanziando imprese e altri soggetti ospitanti studenti della scuola secondaria di secondo grado o dei centri di formazione professionale (CFP).

LE FUNZIONI CAMERALI IN MATERIA DI ORIENTAMENTO

Questi bandi rientrano nelle attività di orientamento al lavoro e alle professioni, mirate a favorire la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Questa funzione, che è tra le prerogative istituzionali della Camera, si esplica in diversi modi tra cui la tenuta del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, dove sono iscritti i soggetti disposti ad ospitare studenti in stage, e la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di alternanza e tirocini formativi, anche attraverso il supporto diretto alle imprese.

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE DALLA CCIAA DI MODENA IN MATERIA DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO AL LAVORO (PCTO)

La Camera di commercio di Modena organizza per giovedì 30 settembre 2021 alle ore 15,00 un webinar per presentare le attività rivolte alle scuole secondarie di I e II grado, nell’ambito dei servizi in materia di orientamento al lavoro ed alle professioni.

Durante l’incontro – rivolto ai docenti referenti per i PCTO e per l’orientamento in uscita – verranno illustrati i progetti a supporto della transizione verso il mondo del lavoro, che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 e a cui le scuole potranno aderire entro il 30 ottobre 2021. Iscrizioni sul sito camerale www.mo.camcom.it.

UNA PIATTAFORMA PER ORIENTAMENTO E PLACEMENT

In Emilia-Romagna si conclude la sperimentazione per l’utilizzo dell’interfaccia online utile alla raccolta dei CV Europass degli studenti italiani sulla piattaforma di orientamento e placement, realizzata da Unioncamere, che promuove l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Nell’ambito del progetto, attuato da Unioncamere Emilia-Romagna, Ifoa e Ufficio scolastico regionale RER, sono stati erogati 10 webinar formativi a docenti e studenti con lo scopo di fornire gli strumenti e le conoscenze per utilizzare al meglio la nuova piattaforma online. Il programma ha coinvolto gli allievi di 34 Istituti dell’Emilia-Romagna: 7 Licei, 19 Istituti Tecnici, 8 Istituti Professionali, per un totale di 550 studenti.

Gli studenti che si registrano alla piattaforma https://job.ifoa.it/AccountStudenti/Login hanno così a disposizione un primo utile strumento per intraprendere il proprio percorso nel mondo del lavoro: un documento che rispetta standard riconosciuti e approvati dalle aziende a livello europeo.

