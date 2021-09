Anpi, il 18 settembre, alla Festa dell’Unità, “Uniamoci per salvare l’Italia”

L’ANPI con i suoi valori, scaturiti dalla Resistenza e confluiti nella Costituzione, che sono stati le fondamenta dell’ Italia repubblicana, lancia un appello alle forze migliori della società perché ritiene giunto il momento di assumere un impegno democratico ed antifascista per salvare il nostro Paese ed uniti lo si può cambiare.

“Uniamoci per salvare l’Italia” è l’invito dell’ANPI ad una grande alleanza per la persona, il lavoro, la società. Un’alleanza che contrasti le disuguaglianze, combatta mafie e corruzione, sostenga la dignità della persona e il lavoro, si riconosca nei valori della pace, dei diritti umani e dia nuova vitalità alla partecipazione democratica in un Parlamento che deve assolutamente mantenere la centralità nei processi politici e decisionali. Perché la democrazia, per continuare ad esistere, richiede un impegno quotidiano.

Uomini, donne, giovani e anziani, laici e religiosi, persone di diverse opinioni sono chiamate ad un’alleanza democratica e antifascista per un Paese che torni a progredire pienamente.

“Questo è il messaggio che intendiamo portare ovunque sul territorio, affinché si trasformi in una inedita, pacifica e potente mobilitazione nazionale”.

ANPI provinciale Modena, sulle basi dell’appello nazionale, ha organizzato l’incontro “UNIAMOCI PER SALVARE L’ITALIA”

L’appuntamento è per sabato 18 settembre 2021, ore 19.00, presso il Padiglione “33” – “Sala dibattiti” della “Festa dell’Unità” di Modena. Presiede Lucio Ferrari, presidente dell’ANPI Provinciale Modena; Introduce Silvia Bartolini della Segreteria ANPI provinciale Modena. Invitati a partecipare ed intervenire associazioni, movimenti, partiti e sindacati che hanno firmato l’appello a livello nazionale e che sono presenti sul territorio di Modena e provincia. Il testo dell’appello nazionale è consultabile sul sito: www.anpi.it

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017