Bomporto, convocato il Consiglio comunale. I temi all’ordine del giorno

BOMPORTO – E’ stato convocato per questa sera (giovedì 30 settembre) il Consiglio comunale di Bomporto. Tra i diversi punti in discussione, le dimissioni del consigliere Brunetto Righi, del gruppo Bomporto Solara Sorbara Insieme, e diverse interpellanze delle opposizioni, tra cui quella di Idee in Movimento per chiedere al sindaco Giovannini di riferire in merito alle, si legge nella nota stampa diffusa dal consigliere Pietro Savazzi, “gravi e vagamente discriminatorie dichiarazioni uscite tramite i social a fine luglio, contro chi non poteva o intendeva vaccinarsi al Covid”.

Sarà, inoltre discussa, la mozione per la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, presentata sempre dal gruppo Idee in Movimento. “I disastri in Germania o per ultimo il tornado nella zona di Fossoli di Carpi richiedono con urgenza di mettere in campo delle azioni concrete, anche a livello locale, per cercare di limitare o mitigare questi fenomeni estremi dovuti al riscaldamento globale e alla pressione antropica dell’uomo e delle sue attività su ambiente e atmosfera): Vediamo se ancora una volta sindaco e Consiglio si dimostreranno indifferenti e irresponsabili come visto finora, in merito a queste tematiche” si legge nella nota.

