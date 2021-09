Bomporto, nel weekend primo stage di hockey in line femminile

BOMPORTO – Sabato e domenica 2-3 ottobre, a Bomporto, presso il palahockey di via Verdi 12, a partire dalle ore 17.00, gli Scomed Bomporto daranno vita al primo stage completamente femminile di hockey in line per le giovani nate dal 2003 al 2013 . Lo stage avrà luogo a numero chiuso e in completa sicurezza in ottemperanza alla normativa anticovid.

Unico nel suo genere lo stage sarà diretto da Gavazzi Martina, allenatrice della nazionale junior femminile, da Giannini Laura, sua collaboratrice nel CV Skating di Civitavecchia, e Prandini William, come maestro di pattinaggio degli Scomed Bomporto. Il programma prevede 2 gruppi di lavoro per 3 sessioni in pista.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017