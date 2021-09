Calcio, Coppa Emilia Modena: passano il turno Sanmartinese, Pol. Solarese e Nonantola Calcio

Nella giornata di ieri, domenica 12 settembre, si sono giocate le gare conclusive del primo turno di Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria. Per quanto riguarda, le squadre della Bassa, hanno passato la fase a gironi, qualificandosi così ai quarti di finale, Sanmartinese, Polisportiva Solarese e Polisportiva Nonantola Calcio. Niente da fare, invece, per Folgore Mirandola, Junior Finale, Vis San Prospero e Rivara.

Di seguito, i risultati delle gare di ieri e le classifiche dei gironi (si sono qualificate le prime di ogni raggruppamento):

Girone A

La Veloce Fiumalbo – Real Dragone 1-4

Classifica:

Real Dragone 6

La Veloce Fiumalbo 3

Eagles Prignano 0

Girone B

Consolata – Ubersetto 1-4

Junior Fiorano – Corlo 3-2

Classifica:

Junior Fiorano 7

Ubersetto 4

Corlo 3

Consolata 3

Girone C

Folgore Mirandola – Sanmartinese 1-1 (Ambrogi (FM), Bicaku (S))

Classifica:

Sanmartinese 4

Folgore Mirandola 2

Junior Finale 1

Girone D:

Zocca – Piumazzo 3-2

Classifica:

Piumazzo 3

Zocca 3

Maranese 3

Girone E:

Baracca Beach – Polisportiva Solarese 0-2 (Pedrazzi, Diazzi)

Vis San Prospero – 4 Ville 2-0 (Gargano, Garuti)

Classifica:

Polisportiva Solarese 9

Vis San Prospero 4

4 Ville 3

Baracca Beach 1

Girone F:

Nonantola Calcio – Sant’Anna 8-1 (Setti (N), Guastalli (N), Zampirollo (N), Sirotti (N), Richeldi (N), Mamadou (N), La Regina (S), Sela (N), Montanari (N))

Soccer Saliceta – Gaggio 2-3

Classifica:

Nonantola Calcio 9

Sant’Anna 3

Gaggio 3

Soccer Saliceta 0

Girone G:

Campogalliano – Cabassi Union Carpi 2-2

Carpine – Rivara 2-0 (Crema, Valenti): il primo tempo vede le due squadre affrontarsi molto bene, già all’8’ Scacchetti, su passaggio di Valenti, prova di testa ma la palla termina fuori. Risponde all’11 il Rivara con Goldoni che vede Fregni in area, ma sbaglia il passaggio. Al 19’ è la volta dei padroni di casa: Crema ruba palla e si infila in area, prova la conclusione, ma Pivanti para. Al 28’ ci provano i padroni di casa con Pradella, che dal limite ai gira e tira in porta, ma Zanardi para. Siamo al 34’, occasione per il Carpine, con Crema che compie una gran rovesciata dal limite, Pivanti respinge, e su ribattuta Scacchetti tenta il tiro ma non trova la porta. Siamo alla ripresa, al 60’ Rivara in contropiede con El Marjianil che lancia Pradella in area, ma Zanardi para. Arriviamo al 67’: Valenti scatta sulla fascia e arriva sul fondo, da lì crossa in area per Crema che controlla e tira in porta, firmando il vantaggio del Carpine (1-0). Il Rivara cerca di rispondere, ma al 82’ Malagoli a centrocampo sbaglia l’appoggio, Bellantani ne approfitta e lancia Valenti, che salta la difesa ospite e sigla il 2-0. Da qui alla fine gli ospiti cercano in tutti i modi di rispondere, arrivando in porta con Pradella, Malagoli R, e Malagoli M, che tentano invano la conclusione, ma la gara finisce 2-0 per il Carpine.

Classifica:

Carpine 6

Cabassi Union Carpi 5

Campogalliano 4

Rivara 1

Girone H:

Fortitudo Modena – Villa D’Oro 0-5

San Paolo – Don Monari 1-3

Classifica:

Villa D’Oro 7

Don Monari 7

Fortitudo Modena 3

San Paolo 0

Sempre ieri, 12 settembre, si sono disputate le gare della terza giornata della fase a gironi della Coppa Ghirlandina Città di Modena di Terza Categoria. Tra le squadre della Bassa, l’unico successo è arrivato ad opera della Novese, che ha superato per 3-1 la Robur La Pieve. Sconfitte, invece, per Medolla, Concordia e Centro Polivalente Limidi. Di seguito, risultati e classifiche dei gironi.

Girone A:

Cimone – Prignanese 5-1

Fonda Pavullese – C.R.P Pietro Bortolotti 0-1

Classifica:

C.R.P Pietro Bortolotti 7

Fonda Pavullese 6

Cimone 3

Prignanese 1

Girone B:

Madonna di Sotto – Spezzanese 1-3

Magreta – San Francesco Smile 0-0

Classifica:

Spezzanese 7

Magreta 5

Madonna di Sotto 3

San Francesco Smile 1

Girone C:

Audax Casinalbo – Levizzano Rangone 3-0

Terre di Castelli – San Vito 3-1

Classifica:

Terre di Castelli 7

Audax Casinalbo 6

Levizzano Rangone 4

San Vito 0

Girone D:

Centro Polivalente Limidi Virtus Mandrio 0-3

Circolo Rinascita Budrione – Cortilese 3-1

Classifica:

Virtus Mandrio 9

Centro Polivalente Limidi 6

Circolo Rinascita Budrione 3

Cortilese 0

Girone E:

Nuova Aurora – Concordia 4-0 (Bruschi, Ghedini, D’Agostino, Natali)

Reno Centese – Medolla 1-0 (Panucci)

Classifica:

Reno Centese 9

Medolla 4

Nuova Aurora 3

Concordia 1

Girone F:

Novese – Robur La Pieve 3-1

Gino Nasi – Old Invicta 3-1

In programma mercoledì 15/9 Old Invicta – Novese

Classifica:

Gino Nasi 7

Novese 3

Robur La Pieve 2

Old Invicta 1

Girone G:

Polisportiva Cognentese – Real Modena Montale 1-0

Classifica:

Real Modena Montale 3

Polisportiva Cognentese 3

Polisportiva Union 81 3

