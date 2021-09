Calcio, Eccellenza, ancora un pareggio per la Modenese: è 2-2 contro il Nibbiano & Valtidone

Nel Girone A di Eccellenza, terzo pareggio consecutivo per la Modenese, che si fa rimontare il doppio vantaggio dalla corazzata Nibbiano & Valtidone. Gialloblù subito in vantaggio con una conclusione di Ouattara che, complice una deviazione, si infila in rete. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 23’ con Laino, che risolve una mischia in area di rigore con un tiro che si insacca sotto la traversa. Due minuti più tardi, ci prova Falanelli, ma da posizione defilata non inquadra lo specchio della porta. Al 35’, gli ospiti accorciano le distanze con Vago che, sugli sviluppi di un corner, trova il gol. Al 39’ dialogo tra Ouattara e Serroukh con il tentativo di quest’ultimo che termina di poco fuori. Nella ripresa, al 61’, arriva il pareggio del Nibbiano con Equo che supera il portiere Iattoni e appoggia facilmente in porta. Al 64’, il neoentrato Trotta ha una grande chance, ma davanti al portiere avversario calcia alto. Al 79’, conclusione di Landi che viene neutralizzata da Iattoni. Il portiere della Modenese si fa notare anche cinque minuti più tardi con un grande intervento su Equo. In pieno recupero, al 93’, è invece Di Mango a rendersi protagonista di un miracolo su Riva, con la Modenese che deve così rinviare ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria.

Tabellino:

MODENESE-NIBBIANO & VALTIDONE 2-2



Reti: 3’ Ouattara (M), 23’ Laino (M), 35’ Vago (N), 61’ Equo (N).

Modenese: Iattoni, Lo Bello (90’ Annovi), Posponi, Alicchi, Caracci, Laino, Pilia, Tardini (83’ Riva), Ouattara (90’ Malverti), Falanelli (63’ Capasso), Serroukh (63’ Trotta); A disposizione: Nicolosi, Andolina, Saetti Baraldi, Annovi, Riva, Martagni, Malverti, Capasso, Trotta; All. Fontana

Nibbiano Valtidone: Di Mango, Facchini, Castellana, Facciolla, Boccenti, Vago, Barba, Maione, Equo, Landi, Fany Chima; A disposizione: Ghezzi, Montagnari, Corbeli, Sarzi, Lessa Locko, Cacia, Cavallaro, Bernazzani; All. Favalesi

Ammoniti: Landi, Falanelli, Sarzi

