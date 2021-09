Calcio, Eccellenza: una buona Modenese pareggia 1-1 contro la Fidentina

FIDENZA – La Modenese pareggia in trasferta a Fidenza contro la Fidentina, ma è un risultato che va stretto alla squadra ospite, che per tutta la partita ha creato numerosi pericoli alla porta avversaria. Al 15’, Alicchi arriva al tiro dopo un’azione persistente della Modenese, ma il portiere Ghiretti si rende protagonista di una bella parata. Al 20’, la partita si complica per i gialloblù, quando Viani, ricevendo il pallone da destra e passando in mezzo a due difensori, riesce a trafiggere Iattoni da distanza ravvicinata. Dopo il gol subito, la squadra di Fontana inizia a comandare il gioco e arriva al tiro numerose volte. Al 40’, Falanelli prova la conclusione da dentro l’area, ma spara troppo centrale e il portiere respinge facilmente. Al 54’, Falanelli tira col sinistro dal limite dell’area con il pallone che termina di poco a lato. Al 64’, dopo un’azione ben manovrata, Ouattara si rende pericoloso calciando con il sinistro da dentro l’area, ma il portiere riesce a respingere in modo miracoloso. Al 74’, anche Alicchi ci prova, ma il pallone termina fuori di poco. All’85’, arriva il pareggio firmato Lo Bello: dopo un’azione prolungata, la palla viene scaricata al limite dell’area dove arriva il terzino che di collo esterno batte il portiere avversario con un tiro rasoterra. La Modenese prova anche a vincerla con una punizione pericolosa dal limite, ma la difesa della Fidentina riesce a salvarsi in angolo. Così, dopo tre minuti di recupero, la partita termina in pareggio.

Tabellino:

FIDENTINA-MODENESE 1-1



Reti: 20’ Viani (F), 85’ Lo Bello (M)

Fidentina: Ghiretti, Leporati, Visconti, Petrelli, Spagnoli (34’ Rieti), Allepo, ElHani, Bottazzi, Piscicelli (60’ Pasaro), Scappi, Viani (60’ Coscelli); A disposizione: D’abolito, Rieti, Bove, Sciurba, Franchi, Coscelli, Cofano, Manica, Pasaro; All. Montanini

Modenese: Iattoni, Lo Bello, Posponi, Alicchi, Lusvarghi (6’ Caracci), Laino, Serroukh (70’ Trotta), Tardini (80’ De Pietri), Ouattara, Falanelli (85’ Malverti), Capasso (70’ Pilia); A disposizione: Nicolosi, Annovi, Caracci, Andolina, Malverti, De Pietri, Pilia, Riva, Trotta; All. Fontana

Arbitro: Sig. Frazza di Schio

Ammoniti: Alicchi, Allepo, Coscelli, Bottazzi

