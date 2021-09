Calcio, Seconda Categoria: ko per Rivara, Folgore Mirandola e Sanmartinese. Bene Pol. Solarese e Vis S. Prospero

Esordio positivo nel campionato di Seconda Categoria, Girone E, per Vis S. Prospero e Polisportiva Solarese, che trovano il successo rispettivamente contro 4 Ville Aps (2-3 in rimonta) e Baracca Beach (1-0). Nello stesso girone, vanno ko in trasferta Sanmartinese ( 4-2 sul campo del Daino Santa Croce) e Folgore Mirandola (3-0 contro Novellara Sportiva).

Ko casalingo, invece, per il Rivara contro il Carpine (0-1): un autogol di Quarta R. decide una partita molto intensa. Nel primo tempo i padroni di casa spingono. Già al 4’, Paganelli impensierisce la difesa ospite, ma senza risultato. All’ 11’, Goldoni crossa a centro area per Golinelli, ma Zanardi la fa sua. Al 18’, è ancora il Rivara che spinge in contropiede, Golinelli lancia Malagoli M che vede Pradella libero, l’attaccante prova il tiro cross e la palla esce di poco. Al 20′, è la volta del Carpine con Velanti, bravo ad approfittare di un errore difensivo, si impossessa della palla e passa ad Attanasio, che prova il tiro, ma è fuori. Al 24’ è ancora Rivara, Pradella entrato da poco, compie una nell’azione in fascia, smarcandosi dall’uomo, va sul fondo e crossa per Golinelli, che di prima intenzione tira, ma è fuori.

Nella ripresa i padroni di casa ci provano con Luppi che batte una punizione da centrocampo per Paganelli che prova la conclusione, ma è fuori. Al 60’, i padroni di casa hanno l’occasione per portarsi in vantaggio, Quarta R. prova dal limite, Zanardi respinge sui piedi di Malagoli, che tira addosso al portiere, e su respinta Golinelli prova il tiro ma Zanardi para. All’81′, la svolta, Crema dal fondo crossa al centro area, ma Quarta R., nel tentativo di liberare, la mette in porta: 1-0 per gli ospiti. I padroni di casa non ci stanno e provano a recuperare, ma all’85’ Valenti e Grosselle vengono espulsi. Da qui in poi il Rivara prova il pareggio, ma inutilmente: finisce così 1-0 per il Carpine.

Nel Girone G, invece, continua l’ottimo momento della Pol. Nonantola Calcio, che, nella prima giornata di campionato, trova il successo casalingo per 2-1 contro il Pioppe Calcio. Nel Girone L, infine, lo Junior Finale si impone per 2-1 contro Amici di Stefano 2017.

Seconda Categoria, Girone E, risultati prima giornata:

4 Ville Aps – Vis San Prospero 2-3 (Palmieri (4 Ville), Assiri (4 Ville), Garuti (V.S.P.), Lazzari (V.S.P.), Bianchi (V.S.P.))

Cabassi Union Carpi – Villa d’Oro Calcio 1-2

Campogalliano – San Paolo 2-1

Daino Santa Croce – Sanmartinese 4-2

Novellara Sportiva – Folgore Mirandola 3-0 (Bellesia, Cavalletto, Nigrelli)

Pol. Solarese – Baracca Beach 1-0 (Donato)

Rivara – Carpine 1954 0-1 (81’ autogol Quarta R.)

Rivara: Pivanti, Quarta R, Goldoni, Grosselle, Luppi, Vacchi (cap), Malagoli R (17’ Pradella)(85’ Vuksani)Tassinari (65’ Assad), Golinelli, Malgoli M. (89’ Lanfranco), Paganelli (93’ Quarta A). A disp: Gennari, Pignatti, Grossi, Lanfranco, Pradella, El Marjani, Assad, Quarta A., Vuksani. All: Pignatti

Carpine: Zanardi, Tabarroni, Gianmarco, Mazzoli, Bellei, Malavasi, Baccarini, Attanasio (68’ Montanari), Scacchetti (cap), Valenti, Crema (84’ Pagliarulo). A disp: Camurri , Artoni, Razzini, Soncini, Bianchi, Cenci, Montanari, Bellentani, Pagliarulo. All: Campedelli

Ammoniti: 26’ Tassinari, 32’ Attanasio, 52’ Baccarini, 73’ Vacchi, 85’ Grosselle, 90’ Scacchetti, 93’ Quarta A., 94, Tabarroni

Espulsi: 85’ Valenti, 85’ Grosselle

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Novellara Sportiva 3

Daino Santa Croce 3

Vis S. Prospero 3

Campogalliano 3

Villa d’Oro 3

Carpine 1954 3

Polisportiva Solarese 3

4 Ville APS O

Cabassi Union Carpi 0

San Paolo 0

Baracca Beach 0

Rivara 0

Sanmartinese 0

Folgore Mirandola 0

Seconda Categoria, Girone G, risultati prima giornata:

Bazzanese – S. Anna 1-3

Maranese – Appennino 2000 1-2

Monte San Pietro – United Montefredente 3-2

Nonantola Calcio – Pioppe Calcio 2-1

Piumazzo 1970 – Crespo Calcio 2-2

Ponte Ronca – Gaggio 0-1

Zocca – Calcara Samoggia 3-1

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

S. Anna 3

Zocca 3

Monte San Pietro 3

Appennino 2000 3

Nonantola Calcio 3

Gaggio 3

Crespo Calcio 1

Piumazzo 1970 1

United Montefredente 0

Maranese 0

Pioppe Calcio 0

Ponte Ronca 0

Bazzanese Calcio 0

Calcara Samoggia 0

Seconda Categoria, Girone L, risultati prima giornata:

Barco – Santa Maria Codifiume 0-2

Dogatese – Filo 1-2

Junior Finale – Amici di Stefano 2017 2-1 (Callegari (A), Balthazi (JF), Roncarati (JF))

Ricci Francesco – Laghese 1-0

Sorgente – Bondeno Calcio 1-3

Traghetto Molinella – Nuova Codigorese 0-0

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 3

Santa Maria Codifiume 3

Filo 3

Junior Finale 3

Ricci Francesco 3

Nuova Codigorese 1

Traghetto Molinella 1

Ostellatese 0

Amici Di Stefano 2017 0

Dogatese 0

Laghese 0

Sorgente 0

Barco 0

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017