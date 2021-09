Calcio, sei nuovi innesti per il Rivara in vista dell’inizio del campionato

RIVARA – In vista del debutto ufficiale, dopo le gare di Coppa Emilia Modena, nel campionato di Seconda Categoria, che avverrà domenica 19 settembre, in casa, contro il Carpine, il Rivara ha annunciato 6 nuovi innesti. In due casi si tratta di ritorni: dopo un anno di prestito rientra in rosa il jolly di centrocampo Michele Pradella, mentre, dopo un anno di inattività, torna a disposizione il portiere Danny Pivanti.

Sono, poi, arrivati Filippo Pignatti, classe1989, difensore; Fabio Lafranco, classe 1993, centrocampista; Leonardo Pieracci, classe 2001, difensore; Ali El Marjani, classe 1993, centrocampista.

Foto: pagina Facebook ASD Rivara

