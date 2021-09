Calciolari nuovo presidente Ucman, FdI e Crescere Cavezzo: “Inciucio Lega-Pd”

In seguito all’ elezione del sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, quale nuovo presidente Ucman , i, hanno diffuso una nota stampa per esprimere il loro dissenso rispetto alla decisione.

“E’ stato eletto presidente dell’Ucman il sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, tramite un evidente accordo/inciucio tra i gruppi di Lega e PD. Fratelli d’Italia e Crescere Cavezzo per Venturini Sindaco hanno espresso voto contrario. Noi riteniamo che questo modus operandi politico che si è esplicitato anche questa sera sia l’ennesima prova che davanti all’interesse del buon funzionamento dell’Unione è stato anteposto l’interesse “mirandolese” di uscita dall’UCMAN in cambio del voto ad un sindaco del PD. Il “partitone” ha esautorato in modo poco elegante Lisa Luppi per attuare l’accordo “sotto banco” Lega/PD. Ribadiamo la nostra totale contrarietà ad accordi di bassa “Lega” che mai abbiamo appoggiato per la coerenza politica che ci contraddistingue e nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori di centrodestra”.