Presidente Ucman: smentita la nomina di Alberto Calciolari

MIRANDOLA- Nessuna “fumata bianca”, a quanto pare, per la scelta del nuovo presidente Ucman: in merito alla notizia pervenuta agli organi di stampa sulla scelta del sindaco di Medolla Alberto Calciolari quale futuro presidente, infatti, i consiglieri Ucman del gruppo Fratelli d’Italia e delle liste civiche di Centrodestra Giorgio Cavazzoli, Stefano Venturini, Marian Lugli ed Erik Panzetta, hanno espresso la più sonora smentita alla notizia: “ E’ uscito un articolo nel quale si “millanta” un accordo tra Pd e Lega per eleggere il presidente dell’Ucman-si legge nel comunicato diramato dai consiglieri – Premesso che qualora fosse così, ovviamente, Fratelli d’Italia e i consiglieri di centrodestra non aderirebbero”.

“E’ stato incaricato un “signor” consulente per redigere una relazione che evidenzi la “situazione” dell’Ucman attuale per poi presentare una proposta di eventuale “riorganizzazione” dell’Ente a 8 – senza Mirandola”.

“Il consulente ha elaborato e consegnato un documento fotografando la situazione e ha evidenziato alcune criticità al termine del documento stesso. Ma di riorganizzazione non se ne parla. Ora si “paventa” un accordo tra Pd e Lega per eleggere chi? Un presidente che avrà quale “mission”?”.

La riorganizzazione Ucman ritenuta improrogabile non sembra, per il momento, essere imminente: non resta che attendere la valutazione del “signor consulente” che, si spera, possa definire qualche dettaglio in più.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017