Presidenza Ucman, Negro (Pd): “Programma e idee per il futuro, poi verranno i nomi”

MIRANDOLA- Continuano le smentite sulla presidenza dell’Ucman: dopo la rettifica di Fratelli d’Italia e dei consiglieri di centrodestra, arriva quella del Partito democratico: “La notizia di un accordo sul nuovo presidente dell’Unione è infondata”– scrive Paolo Negro, capogruppo in Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

“Al momento non c’è alcun tavolo di confronto che può essere, trasparentemente, solo quella conferenza dei capigruppo che si è riunita venerdì scorso ( 17 settembre) con i sindaci- scrive Paolo Negro- Noi, come è noto, in quella sede abbiamo proposto di mettere al centro il programma e le idee per il futuro, un programma che vogliamo imperniato sulle prospettive del territorio e dell’Unione. Poi vengono i nomi”.

“Abbiamo proposto di costruire questa intesa sul programma e attendere democraticamente le prossime elezioni di Finale Emilia- continua il capogruppo- Se il centrodestra, che lo ricordo è ancora maggioranza in Consiglio dell’Unione, ora propone di accelerare, lo formalizzi in modo trasparente”.

