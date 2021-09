Ucman: Lega pronta all’elezione immediata del nuovo presidente

MIRANDOLA- In una lunga lettera alla prefetta di Modena Alessandra Camporota, alla presidentessa dell’Unione Lisa Luppi e al presidente del Consiglio Ucman Giorgio Cavazzoli, la segretaria dell’Unione Rosa Laura Caligano e il segretario uscente Marco Carapezzi hanno espresso il più aspro disagio per l’attuale situazione complessiva dell’Ente: la difficoltà nel garantire lo standard quali-quantitativo dei Servizi e il rischio di una mancata tenuta complessiva dell’Ente sono alcune delle preoccupazioni manifestate.

La Lega ha deciso di rispondere alle questioni sollevate dai due segretari generali con la richiesta di una convocazione urgente del Consiglio e dei capigruppo.

“È necessario agire con accortezza soprattutto per rispetto del lavoro dei quasi 300 dipendenti -dai quali è partito un grido di allarme- che meritano risposte sul futuro dell’Ente e sugli accordi legati al recesso di Mirandola– scrive la Lega- È da oltre un anno che l’Unione è paralizzata dalla mancanza di una governance stabile e legittimata, a cui si aggiungerà l’assenza del segretario generale.

È impensabile- in questa situazione- affrontare un bilancio di previsione, il recesso di Mirandola e la riorganizzazione dell’Ente. Così come è impensabile attendere le elezioni di Finale Emilia e i tempi lunghi (non meno di due mesi) di un eventuale ballottaggio, della formazione e dell’insediamento della Giunta e del Consiglio, e infine della presa in carico della questioni ordinarie e straordinarie”.

“In un momento così delicato la politica deve mettere da parte veti, egoismi e correnti e concentrarsi sulla stabilità e sul buon funzionamento di un Ente: dal quale dipendono numerosi servizi erogati, anche ai Comuni amministrati dal centrodestra. Mirandola compresa.

La Lega è disponibile ad eleggere immediatamente un presidente- concludono i leghisti- purché sia di un Comune che ha conferito tutti i servizi più importanti, garantendo così una guida legittimata dal voto del Consiglio e in condizione di sottoscrivere gli accordi sul recesso di Mirandola”.

Leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017