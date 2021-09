Cavezzo, al via “Aiutando con un bando”: oltre 100mila euro a disposizione delle famiglie per sicurezza, sport, studio e mobilità sostenibile

CAVEZZO – E’ stata presentata nella mattinata di mercoledì 8 settembre, presso la Sala Consiliare del municipio cittadino, l’iniziativa “Aiutando con un bando”: il progetto, elaborato dall’amministrazione Luppi, si propone di incentivare alcuni settori fortemente penalizzati dalla pandemia e dal sisma, mettendo a disposizione delle famiglie e dei commercianti cavezzesi oltre centomila euro. Il piano è articolato in sei differenti componenti, che abbracciano altrettanti ambiti della vita sociale ed economica (ne abbiamo parlato QUI). Nel corso della conferenza stampa, grande soddisfazione è stata espressa che dalla prima cittadina, che ha definito lo stanziamento “una somma importante, utile a sostenere tutte le realtà che danno vitalità a Cavezzo”.

Egualmente soddisfatto l’assessore alle Risorse Finanziarie Mattia Zapparoli, che ha commentato: “Ritengo che si tratti di un’operazione importante, possibilmente ripetibile in futuro. Dal punto di vista tecnico, non c’è un iter unico per accedere allo stanziamento, in alcuni casi valuteremo l’ISEE, in altri l’importo speso, ad esempio, per acquistare una bicicletta a pedalata assistita. Ricordo che i bandi sono già stati pubblicati e che sarà possibile presentare domanda fino alla fine di ottobre.”

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017