Cavezzo, sabato 11 settembre è in programma la “Pedalenta”

CAVEZZO – Sabato 11 settembre, a Cavezzo, è in programma la “Pedalenta”, una passeggiata per il paese in bicicletta. Ci sarà la possibilità di effettuare due percorsi, di diversa durata e lunghezza. Sarà anche l’occasione per far conoscere ai giovanissimi le strade del proprio paese. Il ritrovo sarà davanti all’Istituto Comprensivo Masi, in via I maggio, alle ore 14.30. Verrà anche consegnato uno zainetto con merenda e gadget. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Cavezzese.

