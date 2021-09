Ciclismo, il finalese Aleotti protagonista agli Europei di Trento

C’è anche un pizzico di Finale Emilia nel successo di ieri dell’italiano Sonny Colbrelli agli Europei di ciclismo disputatisi a Trento. Faceva, infatti, parte della nazionale che ha supportato il capitano Colbrelli anche il finalese Giovanni Aleotti, classe 1999, alla prima esperienza in maglia azzurra tra i professionisti. Per Aleotti, il compito in gara era quello di lavorare per Colbrelli, tenendo controllata la corsa soprattutto nelle fasi iniziali. Compito svolto alla perfezione, insieme ai compagni di squadra, tra cui il giovane e promettente Bagioli, che ha contribuito a consentire a Colbrelli di mettersi in proprio nella parte conclusiva della gara e conquistare il successo finale, battendo in volata il belga Evenepoel. Per Aleotti al termine della corsa, sono arrivati i complimenti del ct azzurro Davide Cassani

