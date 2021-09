Cispadana, il Coordinamento: “E’ un grande traguardo, ma la situazione non è risolta”

MIRANDOLA- In merito all’approvazione in Consiglio comunale a Mirandola del documento condiviso promosso dai capigruppo consiliari sulla realizzazione della Cispadana, Silvano Tagliavini del Coordinamento cispadano No autostrada – Sì strada a scorrimento veloce ha così commentato:

“E’ un traguardo raggiunto grazie all’impegno costante della consigliera Nicoletta Magnoni del M5S, che ringraziamo, che è riuscita a convincere gli altri gruppi presenti in Consiglio: con un paziente lavoro di mediazione e un radicale ripensamento a favore del progetto di strada a scorrimento veloce, approvata già nel 2004 dalla Regione stessa, come del resto da sempre indicata dal Coordinamento come la soluzione che risponde alle reali esigenze del territorio: più accessibilità e quindi maggiore fruizione dal sistema produttivo e dai cittadini in generale, minori costi di realizzo (meno dell’impegno finanziario messo a disposizione dalla Regione per la soluzione autostradale), minore impatto ambientale, minori tempi di attuazione visto che 1/3 è già stato realizzato, maggiore competitività con il potenziamento del sistema ferroviario inter-regionale Ravenna-Ferrara-Poggio Rusco e La Spezia-Parma-Poggio Rusco così da creare un collegamento diretto con il resto d’Europa attraverso il Brennero.

Il Coordinamento è consapevole che la cosa non è risolta definitivamente anzi, visti i precedenti, c’è da aspettarsi colpi di coda di un potere politico restio ad accettare posizioni non in linea con le proprie e conseguentemente la messa in atto di un “fuoco di sbarramento” proporzionato agli interessi particolari da difendere.

L’aspetto economico, da sempre artificiosamente legato alla concessione A22, sarà uno dei temi portati a supporto della soluzione autostradale anche a seguito di uno studio elaborato nel 2020 dalla stessa Regione, in evidente conflitto di interessi, che contiene una serie di grossolani errori- quando non anche intenzionalmente voluti- sia normativi che di valutazione complessiva.

Errori del resto confermati dalle dichiarazioni dello stesso presidente di Autostrada regionale Cispadana Graziano Pattuzzi che per questo esclude l’interesse delle banche al finanziamento dell’autostrada.

Il Coordinamento, sempre a disposizione per un confronto costruttivo, auspica che questa sia anche l’occasione per un complessivo ripensamento sull’intero PRIT anche in ragione di un PNRR che punta sull’utilizzo, in ambito commerciale per le medie e grandi distanze, del sistema ferroviario”.

