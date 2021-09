Finale Emilia, Veronesi (M5S): “Si alla Cispadana. Usciamo dall’isolamento”

FINALE EMILIA- “Un segnale di speranza per tutta la Bassa”: il candidato sindaco Mattia Veronesi legge così l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno in Consiglio comunale a Mirandola che supporta la strada a scorrimento veloce.

“È una posizione che il MoVimento 5 Stelle sostiene da sempre – ribadisce Veronesi – al contrario del progetto di autostrada, costosa e irrealizzabile. Da sempre ci battiamo per questa soluzione, perché la riteniamo non solo la meno impattante ma la più utile alla bassa modenese per collegare i centri industriali e urbani senza spezzare in due il territorio e senza portare qua traffico aggiuntivo”.

Il candidato di M5S, Sinistra Civica e Coraggiosa e Generazione Futura 2030 ribadisce i vantaggi della strada a scorrimento veloce: “Come gruppo pentastellato abbiamo ribadito più e più volte la necessità di avere un’infrastruttura in tempi rapidi e la cispadana strada a scorrimento veloce, realizzata collegando i tratti di cispadana già esistenti, sarebbe fattibile in poco tempo portando vantaggi immediati a cittadini e imprese che potrebbero spostarsi gratuitamente e velocemente sul territorio. Per Finale Emilia è prioritario il collegamento dal ponte nuovo sulla tangenziale al tratto di cispadana da Sant’Agostino a Ferrara”.

“Il segnale che giunge da Mirandola si tradurrà in un impegno concreto della nostra Giunta per una Bassa sempre più sostenibile e a misura di cittadino e chiederò a tutti i sindaci di unirsi attorno a questa scelta”- conclude Veronesi.