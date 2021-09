Cultura e paesaggio, dal 17 al 19 settembre torna “ViVi il Verde”

Visite guidate, incontri, laboratori, camminate, arteterapia, trekking, presentazione di volumi, letture, iniziative per i più piccoli e per la prima volta un concorso fotografico. E’ all’insegna della natura, del benessere e di una ritrovata socialità nei parchi e nelle aree verdi della regione l’ottava edizione di “ViVi il Verde”, a cura del servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, che si svolgerà dal 17 al 19 settembre, toccando un po’ tutte le province.

La kermesse regionale, che ha riscosso molto apprezzamento negli anni passati, ha quest’anno come tema “il paesaggio che cura”, argomento più che mai attuale dopo il lockdown dovuto alla pandemia. Tema che è anche il titolo al convegno inaugurale, previsto venerdì 17 settembre, alle ore 16,30, in diretta streaming sul portale del patrimonio culturale (https://patrimonioculturale. regione.emilia-romagna.it).

L’incontro aprirà una riflessione a più voci sul verde come luogo di terapia e di cura, di armonia e benessere psico-fisico e anche di incontro, per una socialità ritrovata. Tra gli argomenti affrontati nel convegno “Ambiente naturale e cura della persona: le esperienze della Regione Emilia-Romagna”, a cura del Servizio Assistenza territoriale della Direzione regionale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione e ‘le esperienze dei parchi regionali’, del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna. Interverranno con le loro esperienze “sul campo”, l’associazione Medici per l’ambiente di Reggio Emilia, l’associazione Alzheimer di Lugo di Romagna, la Fondazione Sant’Orsola Bologna, il settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna, il Gruppo Regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano ed esperti del settore.

La rassegna continua poi per l’intero fine settimana con un centinaio di appuntamenti in tutta la regione. Molte iniziative sono su prenotazione e a numero chiuso, nel rispetto delle norme anti-covid.

“Il paesaggio che cura” è anche il tema di un concorso fotografico in cui si invitano i partecipanti a raccontare per immagini (scattate in Emilia-Romagna) il ruolo centrale del verde per la vita della comunità e il benessere personale, per l’azione curativa che può esercitare su alcune malattie, l’armonia e la bellezza che infonde e, infine, quale luogo di incontro ideale per una socialità ritrovata, dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta fino a domenica 14 novembre 2021. Gli scatti selezionati saranno oggetto di una mostra in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio (14 marzo 2022).

Il programma completo del convegno, della rassegna e il regolamento del concorso fotografico sono disponibili a questo link.

