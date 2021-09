Eccellenza, Girone B: per il San Felice sconfitta all’esordio contro il Granamica

Inizia con una sconfitta il campionato di Eccellenza (Girone B) del San Felice, impegnato questo pomeriggio, nella prima giornata della nuova stagione, sul campo del Granamica. La squadra bolognese si è imposta 4-2, nonostante ad andare in vantaggio per primi e a chiudere il primo tempo in vantaggio siano stati gli ospiti, in rete al 5′ con Veratti. Poi, nella ripresa, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con le reti di Gavoci (46′), Zattini (53′) e Grimandi (73′). Il San Felice ha accorciato le distanze all’88’, con Manfredini, ma nel recupero è arrivato il gol di Pressato, che ha fissato il risultato sul definitivo 4-2 per il Granamica. Di seguito, tutti i risultati e la classifica dopo la prima giornata del Girone B di Eccellenza:

Eccellenza, Girone B, Giornata 1:

Argentana – Anzolavino 1-4

Castelvetro – Masi Torello Voghiera 3-2

Castenaso Calcio – Vadese Sole Luna 0-1

Copparese – Corticella 0-5

Granamica – San Felice 4-2

Vignolese 1907 – S.Agostino 0-1

Virtus Castelfranco Calcio – Medicina Fossatone 2-1

Classifica Eccellenza Girone B:

Corticella 3

Anzolavino Calcio 3

Granamica 3

Castelvetro Calcio 3

Virtus Castelfranco 3

S. Agostino 3

Vadese Sole Luna 3

Masi Torello Voghiera 0

Medicina Fossatone 0

Castenaso Calcio 0

Vignolese 1907 0

San Felice 0

Argentana 0

Copparese 0

