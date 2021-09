Festa dell’Unità Modena, presentazione del libro “Differenza Emilia”

Quale fu l’apporto delle donne emiliano-romagnole nella ricostruzione del tessuto economico e sociale che ha portato, dal dopoguerra ad oggi, all’attuazione del ‘modello emiliano’? Cosa significò per la loro emancipazione e per le condizioni di vita di tutta la comunità? Come si caratterizza quel modello che ha ricomposto la nostra identità valoriale e territoriale mettendo in rete sindacati, associazioni, movimenti, partiti e istituzioni?

Se ne parlerà domenica 5 settembre, alle ore 21, alla Festa provinciale dell’Unità – spazio cultura di Differenza Emilia – nella presentazione del volume:

“Differenza Emilia. Teoria e pratiche politiche delle donne nella costruzione del ‘modello emiliano’”

(Collana Storie Differenti del Centro documentazione donna, BraDypUS , 2019), a cura di Caterina Liotti. Dialogherà con la curatrice Monica Guarracino, Anpi e Centro documentazione donna Modena. Previste anche letture di Irene Guadagnini.

