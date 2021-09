Finale Emilia, il ministro Speranza a sostegno di Veronesi: “Coalizione competitiva e progressista”

FINALE EMILIA – “Una coalizione competitiva con una chiara connotazione programmatica progressista”. Firmato: Roberto Speranza. Il ministro alla Salute si schiera a fianco di Mattia Veronesi, candidato sindaco a Finale Emilia.

Veronesi rappresenta la coalizione formata da MoVimento 5 Stelle, Sinistra Civica e Coraggiosa, Generazione Futura 2030. “Auguro a voi, compagne e compagni, e al giovane e valente candidato sindaco Mattia Veronesi di potere incontrare il sostegno delle cittadine e dei cittadini di Finale Emilia – l’auspicio del ministro – e di riuscire nell’intento finale di battere le destre”.

Il candidato riceve i complimenti e rilancia. “Il sostegno del ministro è un solido segnale che attesta l’autorità della nostra proposta di governo – interviene Veronesi – e si aggiunge a numerose ad altre manifestazioni di stima e sostegno, tra cui mi piace ricordare l’investitura di Giuseppe Conte, presidente del M5S. La sanità è un punto centrale del nostro programma politico. Abbiamo in mente l’istituzione di un assessorato dedicato esclusivamente al tema per far fronte nel miglior modo possibile alle esigenze dei cittadini finalesi. Tale assessorato lavorerà in sinergia con le istituzioni e gli enti a tutti i livelli, dal ministero guidato da Speranza alla Regione fino alle aziende sanitarie modenesi. Il ministro Speranza giudica la nostra coalizione portatrice di svolta e cambiamento. Abbiamo intenzione di confermare la sua fiducia, lavorando al meglio per il bene di Finale”.

