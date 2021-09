Finale Emilia, sanità e scuole al centro dell’incontro tra Poletti e il presidente della Provincia Tomei

FINALE EMILIA – Nei giorni scorsi, il candidato sindaco di Finale Emilia Poletti ha incontrato il presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei. Il potenziamento dei servizi, a partire dalla sanità, il miglioramento dei collegamenti viari, la diffusione della banda larga e gli investimenti sulle scuole di Finale Emilia sono stati i temi al centro del confronto, il cui filo conduttore sono state, invece, le potenzialità di un territorio, quello di Finale Emilia, che resta strategico per tre province – Modena, Bologna e Ferrara – quindi con importanti potenzialità che per Tomei “ci sono ma devono essere stimolate e valorizzate, per creare opportunità, ricchezza e attrarre nuovi investimenti in questa fase di ripresa dopo la crisi causata dal Covid. Occorre intercettare le risorse del Pnrr per aprire finalmente un nuova fase rilancio del territorio, attraverso una attenta ed efficiente amministrazione comunale che sappia fare rete con tutte le istituzioni, cogliendo anche le opportunità a livello europeo che si apriranno nei prossimi anni”.

La Provincia, ha aggiunto Tomei, è impegnata nello sviluppo del polo scolastico superiore di Finale Emilia sul quale sono state investite risorse importanti dopo il sisma che hanno consentito un ulteriore salto di qualità nell’offerta formativa, tant’è che il Calvi e il Morandi sono scuole attrattive anche da fuori provincia.

A nove anni dal sisma la Provincia di Modena ha in pratica completato tutti gli interventi su strade e scuole superiori danneggiate dalle scosse del 20 e 29 maggio del 2012 con una spesa di oltre 39 milioni, in gran parte investiti sulle scuole dell’Area Nord.

Tra i temi discussi anche la viabilità – con il recente passaggio all’Anas delle strade provinciali della zona di Finale Emilia – sulla quale la Provincia – ha assicurato Tomei – manterrà un monitoraggio costante per sollecitare tutti gli interventi necessari: la Cispadana considerata strategica per tutta l’Area Nord, lo sviluppo delle ciclabili e la valorizzazione e tutela dell’ambiente come risorsa anche economica, con il progetto di ampliamento della discarica, hanno concordato Tomei e Poletti, che è in netta contraddizione con questa prospettiva.

