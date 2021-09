Fisco, Confesercenti Modena: “Settembre nero per le imprese”

Confesercenti Modena, attraverso un comunicato stampa, interviene sul tema fisco:

“La crisi di liquidità determinata dalle chiusure e dai blocchi imposti dalla gestione della pandemia è ritenuta estinta e, pertanto, si deve ricominciare a pagare, come se le ricadute economiche negative causate dall’ emergenza sanitaria, soprattutto in alcuni settori, fossero terminate.

L’accumularsi di scadenze ha creato un «effetto imbuto» e ai versamenti arretrati si sommano quelli tradizionali dovuti a settembre, tutti concentrati in un breve lasso di tempo. In difficoltà si trovano dunque le Partite Iva che, a meno che non escano ulteriori proroghe, si troveranno di fronte a una ripresa dei versamenti delle cartelle della rottamazione e del saldo stralcio, che si stima sui 4 milioni, ai quali si aggiungono gli oltre 200 adempimenti fiscali. E’ evidente che le piccole e micro imprese si troveranno in grande difficoltà.

Il 31 agosto è inoltre scaduta l’ultima proroga, prevista dal Decreto Sostegni Bis (D.L.73/2021), relativa alla sospensione dei pagamenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo la macchina della riscossione fiscale torna alla normalità a partire da settembre.

“Al momento – afferma Mauro Rossi, presidente provinciale di Confesercenti Modena – non sembra che il governo sia intenzionato a concedere ulteriori proroghe, che sarebbero invece opportune per scongiurare l’arrivo, già tra pochi giorni, di nuove cartelle esattoriali e la ripartenza delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive. Appare ormai evidente – conclude il Presidente Mauro Rossi – la necessità di metter mano ad una semplificazione del sistema tributario, rendendo più equilibrato il rapporto tra fisco e contribuente e andando a ridurre e razionalizzare gli adempimenti”.