Green Pass, dal 15 ottobre obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro

Il Green Pass sul luogo di lavoro sarà obbligatorio a partire dal prossimo 15 ottobre. Il nuovo provvedimento è stato deciso dal Governo, tramite decreto, al termine di un Consiglio dei ministri svoltosi nella giornata di giovedì 16 settembre.

Dal 15 ottobre, dunque, per poter accedere al proprio luogo di lavoro tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato (toccati dal decreto circa 23 milioni di lavoratori), dovranno mostrare il Green Pass, che attesta l’avvenuta vaccinazione, l’esito negativo di un tampone (la durata di validità del tampone molecolare sarà di 72 ore, mentre di 48 ore per quello rapido) o l’avvenuta guarigione dal Coronavirus. Per i tamponi è stato, inoltre, deciso un prezzo calmierato.

Sono previste, inoltre, sanzioni fino a 1.000 euro per i lavoratori non in possesso del Green Pass: scatta subito la sospensione senza stipendio dal lavoro per i lavoratori privati, mentre per i dipendenti pubblici la sospensione entra in vigore dopo cinque giorni. Non è, comunque, previsto in nessun caso il licenziamento.

