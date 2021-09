Incidente sulla Romana Sud, ferito un 27enne

CARPI – Si è verificato questa mattina, intorno alle ore 11, sulla SP413 Romana Sud, a Carpi, un incidente che ha visto il coinvolgimento di due auto. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, oltre che un’ambulanza del 118 per i soccorsi. Un uomo di 27 anni sarebbe rimasto ferito nell’incidente e sarebbe stato trasportato all’ospedale di Baggiovara. Il traffico proveniente da Carpi in direzione Modena è stato momentaneamente deviato su via Bella Rosa, ma al momento i rilievi della Polizia sono terminati ed è stata ripristinata la regolare circolazione sulla SP413 Romana Sud.

