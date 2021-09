Inizio delle scuole, a Modena e provincia trasporto pubblico già in difficoltà

Il nuovo anno scolastico è iniziato ufficialmente lunedì 13 settembre, ma a Modena e provincia la situazione relativa ai mezzi di trasporto pubblici sembra essere rimasta quella dello scorso anno, nonostante il perdurare delle problematiche relative alla pandemia da Covid-19. Sono già diverse, infatti, nei soli primi due giorni di scuola, le segnalazioni giunte riguardo a mezzi troppo pieni, con i ragazzi che faticano a salire per recarsi a scuola, mettendo così in difficoltà i genitori. Segnalazioni di corriere troppo piene arrivano dalla tratta San Felice-Finale Emilia e anche a Modena la situazione non è molto differente, come dimostrano le immagini sottostanti:

