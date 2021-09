Medolla, il distretto biomedicale ritorna protagonista con Shomed: attesi 56 espositori e numerosi ospiti di rilievo

MEDOLLA – Mancano pochi giorni al debutto della seconda edizione di Shomed, le fiera del biomedicale che fra il 10 e l’11 settembre ospiterà imprese da tutto il distretto e vedrà la partecipazione di diverse personalità illustri del mondo scientifico e imprenditoriale. Un appuntamento, quello medollese, che si conferma dunque irrinunciabile per tanti fornitori del settore: se infatti nel 2020 gli espositori erano stati circa trenta, quest’anno sono quasi raddoppiati, arrivando alla quota di cinquantasei. Indice del chiaro successo della rassegna, che vedrà altresì il susseguirsi di oltre trenta fra presentazioni ed approfondimenti tecnici, fra cui i prestigiosi interventi di Roberta Marcoaldi, direttrice dell’Organismo notificato 0373 presso l’Istituto Superiore di Sanità, e di Gioacchino Coppi, specialista di angiologia presso l’Università di Miliano.

“Sono molto soddisfatto di questa iniziativa,” commenta il sindaco Alberto Calciolari, “la promozione del distretto biomedicale è fra le priorità sia di questa giunta, che di UCMAN. Dobbiamo impegnarci al massimo per fare rete, e, in questo senso, ho dato piena disponibilità per tutti gli spazi necessari. La rassegna si snoderà fra i locali rinnovati della palestra comunale, il Teatro Facchini e l’auditorium, contribuendo così in quel processo di restituzione alla comunità di luoghi e ambienti danneggiati dal sisma.”

“Sicuramente, fare rete e costruire sinergie è il primo obiettivo dell’iniziativa,” asserisce Marco Bergamini di GT Service, “ma desideriamo che questa sia una fiera democratica: grandi aziende e PMI devono avere le stesse opportunità, a ciascuno abbiamo riservato la medesima disponibilità di spazio. Dobbiamo mostrare al mondo che qui non ci sono solo infilatori di gommini, ma che esiste un Know how importante, fatto d’intuizione ed esperienza.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’ideatore di Shomed, l’ingegnere Paolo Poggioli: “Amo il distretto biomedicale nostrano ed è mia premura che venga conosciuto e valorizzato. Le aziende potranno mettere in mostra prodotti e servizi, esibendo così le eccellenze di un settore che risulta uno dei fiori all’occhiello della nostra area geografica.”

