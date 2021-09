Basket inclusivo, domenica di festa a Mirandola. Ospite il coach della nazionale Meo Sacchetti

MIRANDOLA – 19 settembre, a Mirandola, è in programma una domenica di festa con il basket inclusivo. Il basket inclusivo è un’attività sportiva in cui giocano nella stessa squadra ragazzi con e senza disabilità, con ruoli diversi, ma di uguale importanza. A renderlo speciale, l’entusiasmo e la voglia di giocare insieme. Domenica 19 settembre, si legge in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook dall’Amministrazione comunale di Mirandola, Primagioco ASD, con un’iniziativa patrocinata dal Comune, sarà presentata presso il Pala Simoncelli questa disciplina sportiva e per l’occasione sarà presente Meo Sacchetti, coach della nazionale italiana di basket che ha condotto dopo oltre 20 anni la compagine italiana alle Olimpiadi. Sono previsti incontri, presentazioni delle squadre e dimostrazioni. L’ingresso sarà aperto al pubblico, con l’obbligo di Green Pass.

