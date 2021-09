Mirandola, installato un rilevatore per il conteggio dei veicoli lungo la Variante

MIRANDOLA – A seguito delle richieste pervenute da parte dei cittadini mirandolesi, rispetto all’apparecchiatura presente da qualche settimana lungo la Variante per Mirandola in direzione del Capoluogo, il Comune precisa, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, che lo strumento in questione è stato installato da ANAS ed è un rilevatore di automezzi per il conteggio, in entrambe le direzioni, dei veicoli che transitano lungo la Variante.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017