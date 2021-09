Mirandola, la Scuola di Musica inaugura il nuovo anno scolastico: tante opportunità e iscrizioni smart

MIRANDOLA – Negli istituti di ogni ordine e grado della nostra regione, la prima campanella è suonata più o meno dieci giorni fa; egualmente, fra circa una settimana, il proverbiale drin si appresta a riecheggiare nelle aule della Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli. Al via dunque un nuovo anno scolastico, che porta con sé diverse novità. In primis, l’approccio all’iscrizione: i musicisti in erba e le loro famiglie potranno avvalersi di un portale online, finalizzato a completare tutte le operazioni inerenti i pagamenti delle rette e a monitorare la frequenza delle lezioni. “Per quanta riguarda le iscrizioni, queste saranno totalmente informatizzate”, spiega Anna Marazzi, responsabile amministrativa, “ma niente paura! La procedura è molto semplice: basta accedere al nostro sito ed entrare nella sezione iscrizioni. Da lì, si potranno prenotare sia i corsi individuali, spesso di strumento e scanditi in circa trentadue lezioni annue, oppure riservare attività di gruppo, quali il coro e la propedeutica. Naturalmente, il sistema richiede la creazione di un account, che diventa il punto di riferimento per alunni e famiglie. Mi preme sottolineare che ci si può iscrivere anche in corso d’anno, e, allo stesso modo, si può interrompere il corso precedentemente intrapreso”.

Ma le iscrizioni non sono l’unica priorità del software, che prevede altresì la presenza di un registro elettronico: “Insegnanti e operatori potranno comunicare direttamente con gli utenti attraverso il registro, costantemente aggiornato. I genitori saranno in grado di monitorare la frequenza dei figli, ma anche di ricevere una notifica qualora il pagamento della retta fosse in ritardo”, continua Anna Marazzi. Insomma, nonostante qualche remora dei meno avvezzi alla tecnologia, la digitalizzazione sembra presentare parecchi vantaggi. “Dopo un paio d’anni di sperimentazione, la recezione del software sembra essere la scelta giusta: non ci troviamo più a dover gestire fiumi di carta, in particolare i bollettini MAV”, afferma la responsabile amministrativa, “adesso i pagamenti avvengono per bonifico, con carta di credito o per addebito al conto corrente”.

Del resto, l’avvento dell’emergenza sanitaria ha imposto un adeguamento inedito e capillare alle nuove tecnologie, che, nel bene e nel male, hanno segnato l’ultimo biennio. “Speriamo di mantenere un buon numero d’iscritti”, conclude Anna Marazzi, “nonostante la DAD abbia pesato moltissimo sugli alunni, contiamo di attestarci nuovamente intorno ai 1200 utenti. La passione per la musica non deve smettere di contagiare i giovani”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017