Mirandola, atti vandalici alla parrocchia di Mortizzuolo

“L’Amministrazione comunale, appreso quanto avvenuto nei giorni scorsi, esprime la propria vicinanza al parroco di Mortizzuolo, don Michele Chojecki, ed ai parrocchiani, per il deplorevole episodio accaduto. Nel condannare in modo fermo il deplorevole episodio, l’Amministrazione si rammarica inoltre per i danni subiti dal sacerdote e per l’inquietudine che questi atti purtroppo generano. L’Amministrazione effettuerà ad un’analisi approfondita del sistema di videosorveglianza territoriale in essere, al fine di effettuare una puntuale razionalizzazione e verificare come poter potenziare ed incrementare le zone coperte da questo servizio di controllo del territorio e di deterrenza degli atti criminosi”.