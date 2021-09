Nonantola, addio alla maestra Brandoli, per quasi vent’anni insegnante alle elementari

NONANTOLA – Si sono svolti nella giornata di mercoledì 1° settembre i funerali di Bianca Barbieri, che per quasi vent’anni ha insegnato alle scuole elementari di Nonantola, ed era meglio conosciuta come la maestra Brandoli, dal cognome del marito, di cui era rimasta vedova.

Nata nel 1935, Bianca Barbieri aveva iniziati a lavorare, prima come supplente e poi come insegnante di ruolo, a Mirandola negli anni ’50, per poi spostarsi a Carpi e, infine, a partire dal 1970, a Nonantola, dove è rimasta fino al 1987, insegnando alle scuole elementari, per poi terminare la propria carriera a Modena. La maestra Brandoli era molto conosciuta e amata dalla comunità nonantolana: tanti suoi ex studenti hanno partecipato al funerale.

