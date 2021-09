Nonantola, scontro auto-bici a Le Casette: investito un ragazzino

NONANTOLA – Uno scontro tra un’auto e una bicicletta si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre in località Le Casette, a Nonantola. Il ciclista, pare un ragazzino, avrebbe riportato alcune lesioni e sarebbe stato trasportato in ospedale, dove sarebbe tuttora in osservazione, da un’ambulanza del 118. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, è intervenuta la Polizia Locale di Nonantola.

