Novi, diversi positivi al Coronavirus al rientro dal campo estivo di Azione Cattolica

NOVI DI MODENA – Nei giorni scorsi a Novi di Modena, in seguito al rientro dal campo estivo sull’Appennino reggiano dei ragazzi dell’Azione Cattolica, si è registrato un focolaio di Coronavirus. Oltre ai ragazzi che hanno partecipato al campo estivo, sono in quarantena anche cuochi ed educatori che si trovavano insieme a loro.

Tutto è iniziato, quando, al rientro dal campo estivo, alcuni giovani hanno mostrato sintomi riconducibili al Covid. In seguito ai tamponi, si è avuta la conferma che si trattasse effettivamente di Coronavirus. Da quel momento, è scattata, per loro e per chi era entrato in contatto con loro (compresi in alcuni casi i famigliari, dato che i ragazzi erano già rientrati a Novi quando hanno effettuato i tamponi), la quarantena.

Giornata chiave è stata quella di sabato 11 settembre, quando il Comune di Novi, nel suo consueto aggiornamento sulla situazione epidemiologica, ha segnalato la presenza di 18 nuove persone positive sul territorio comunale. 3 nuovi positivi sono stati, invece, segnalati domenica 12 e 4 ieri, lunedì 13 settembre. Nei giorni scorsi, Enrico Diacci, sindaco di Novi, era intervenuto così sulla questione:

“Dopo le comunicazioni arrivate da ASL, segnaliamo una situazione complessa, monitorata costantemente dal dipartimento di Salute Pubblica. Si tratta di un numero consistente di positività che si stanno rilevando in un gruppo di ragazzi e adulti di ritorno da un soggiorno di comunità. ASL sta procedendo con le verifiche del caso. La scuola è in contatto con le famiglie dei ragazzi rilevati positivi per attivare le procedure per la DAD – Didattica A Distanza – al fine di poter garantire, anche per loro, il regolare inizio delle lezioni”.

Sulla stampa locale, invece, il parroco di Novi, don Ivano Zanoni, aveva assicurato che i sintomi dei ragazzi si fossero manifestati solo una volta rientrati a Novi e che, in seguito, fossero state applicate le corrette procedure.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017