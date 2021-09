Novi, il 18 settembre “The Tamarros” allo Stavagante Street Festival

NOVI DI MODENA – Il 18 settembre, la seconda giornata dello Stravagante Street Festival comincia a Novi di Modena, in PIazza I Maggio, con la compagnia “The Tamarros”. Tanta musica e tanto divertimento, con l’obiettivo di rivivere lo spirito degli anni ’70. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30.

The Tamarros sono 16 musicisti in abiti da febbre del sabato sera, completi di pettinature da urlo, lustrini e paillettes pronti a scatenarsi per le vie e nelle piazze, coinvolgendo il pubblico in una festa imprevedibile, al ritmo di classici disco come I Will Survive, Sex Bomb, My Sharona e tanti altri. Una performance musicale in cui non mancano gags, coreografie e… situazioni imbarazzanti! Questa esplosiva street band ha partecipato a moltissimi festival all’estero (in Croazia, Regno Unito, Spagna e Portogallo) e manifestazioni prestigiose come Expo 2015.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017