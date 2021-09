Novi, S. Antonio e Rovereto, torna lo Stravagante Street Festival

NOVI DI MODENA – A Novi di Modena e nelle frazioni di Rovereto sulla Secchia e S. Antonio in Mercadello torna, nel mese di settembre, lo Stravagante Street Festival. Dal 17 al 19 settembre si terrà, infatti, la terza edizione della rassegna dedicata all’arte e al cibo di strada. Tanti gli appuntamenti in programma, come si può leggere nel programma sottostante:

