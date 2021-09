Più di 140 partecipanti per la Pedalenta a Cavezzo

CAVEZZO – Più di 140 partecipanti per la Pedalenta a Cavezzo che si è tenuta domenica scorsa. La passeggiata per il paese in bicicletta è stata anche anche l’occasione per far conoscere ai giovanissimi le strade del proprio paese.

Grande la soddisfazione della Proloco Cavezzo:

140, tanti sono stati i partecipanti alla prima edizione della Pedalenta. Un risultato fantastico che ha riempito gli occhi e il cuore. Grandi e piccini che hanno manifestato di stare insieme in una giornata che ha ancora il profumo d’estate. Grazie alla Polizia Municipale e ai volontari di FerroBike e G.S.Pedale per la gestione stradale. Grazie ai volontari della Pro Loco. Grazie ai nostri sponsor Avis, Modena Funghi, La Fruttivendola e FerroBike. Ma grazie sopratutto a voi che avete partecipato regalando momenti di gioia e spensieratezza. GRAZIE

