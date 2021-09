Ponte Alto, il vicesegretario Pd Provenzano ospite alla Festa dell’Unità

PONTE ALTO – “Capitalismo (in) sostenibile: il sistema economico tra diseguaglianze e crisi climatica”, questo il titolo dell’incontro, previsto alle 19.00 nella Sala dibattiti, che aprirà gli appuntamenti della Festa dell’Unità provinciale di Modena, sabato 4 settembre. Parteciperanno il vicesegretario del Pd nazionale Giuseppe Provenzano, il biologo e attivista Valerio Borghi e l’economista Andrea Roventini. Coordinano la segretaria Gd Modena città Giulia Cossarizza e il responsabile ambiente Gd Emilia-Romagna Raffaele Bruschi.

Alle 21.00 nello Spazio cultura il senatore Riccardo Nencini, durante un dialogo con Fabio Montella dell’Istituto storico di Modena, presenta il suo romanzo ‘Solo, la vita di Giacomo Matteotti’.

L’appuntamento “Le agorà democratiche, nuovi spazi e modalità di partecipazione democratica”, inizialmente previsto nella Sala dibattiti alle 21.00, è stato rimandato al 7 settembre.

Alle 21.00, per la rassegna Teatro in festa, I burattini Aldrighi portano in scena “Meneghino nel castello dei sospiri”, inoltre dalle 20.00 alle 23.00 è aperto il Play Park con giochi e laboratori per grandi e piccoli.

Alle 21.30 all’Arena del lago si esibisce Frah Quintale, la rivelazione della scena Street Pop italiana, l’artista che con la sua musica e il suo immaginario ha contribuito a delineare un nuovo genere. Originale sia nella sua estetica che nei suoni, ha raggiunto e superato 235 milioni di ascolti su Spotify. Con l’album d’esordio ‘Regardez Moi’, del 2017, ha ottenuto il Disco di platino e in questo tour estivo/autunnale sta presentando i sui ultimi lavori: Banzai, Lato blu e Lato arancio. Due dischi pieni di colore e di luce caratterizzati dalla freschezza tipica di ogni suo pezzo, da quel pop dal sound internazionale che profuma sempre di novità. Frah Quintale, con i suoi testi, le sue interpretazioni e le sue sperimentazioni musicali si conferma uno degli artisti più originali del panorama attuale, spaziando in modo del tutto personale dal rap/hip hop al pop fino alle sonorità R&B e funk. Ad aprire il concerto ci sarà See Maw musicista e producer di Milano, classe ’96, in tour con il suo album ‘A luci spente’, un lavoro in cui sonorità clubbing e cantautorato si mescolano. See Maw spazia fra i generi, sperimenta e gioca coi beats, in lui vocazione elettronica e attitudine pop si fondono e creano pezzi freschi da ballare e sentirsi addosso. Lo spettacolo è a pagamento. I biglietti, al costo di 22 euro, sono acquistabili sui siti www.boxerticket.it, www.vivaticket.com e www.ticketone.it. I posti sono numerati e nominali. Per accedere alla Festa è necessario il green pass.

