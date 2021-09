Promozione, Girone C: bene Cavezzo e Quarantolese, La Pieve Nonantola vince sul campo della Virtus Camposanto

Inizia con un successo il campionato di Promozione (Girone C) 2021-2022 di Cavezzo (2-1 contro il Fiorano), Quarantolese (1-0 contro l’Atletico Spm Calcio) e La Pieve Nonantola, che vince in trasferta sul campo della Virtus Camposanto (1-2). Per il Cavezzo, il successo arriva in rimonta nel finale, con la rete di Gualdi al 90′, dopo che Balugani aveva risposto al vantaggio del Fiorano, firmato da Dapoto nella prima frazione di gioco. A decidere Quarantolese-Atletico Spm Calcio è stata, invece, una rete di Gozzi. La Pieve Nonantola si è imposta nel finale sul campo della Virtus Camposanto, grazie ai gol di Erihoui e Rizzo, che riporta in vantaggio gli ospiti dopo il momentaneo pareggio, su rigore, di Pignatti. Di seguito, risultati e classifica dopo la prima giornata del Girone C di Promozione:

Promozione, Girone C, risultati Giornata 1:

Casumaro – Polinago 1-3

Cavezzo – Fiorano 2-1

Centese Calcio – Persiceto 85 2-2

Ganaceto – Castelnuovo 4-2

Quarantolese – Atletico Spm Calcio 1-0

Virtus Camposanto – La Pieve Nonantola 1-2

Classifica Promozione Girone C:

Ganaceto 3

Polinago 3

Cavezzo 3

La Pieve Nonantola 3

Quarantolese 3

Centese Calcio 1

Persiceto 85 1

Solierese 0

Fiorano 0

Virtus Camposanto 0

Atletico Spm Calcio 0

Castelnuovo 0

Casumaro 0

