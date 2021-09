Reno Centese, tre weekend in compagnia della Sagra del Tortellino

RENO CENTESE – Reno Centese vivrà tre weekend lunghi in compagnia della Sagra del Tortellino, che si svolgerà come sempre nello stand situato accanto al campo sportivo in via Posta 19, dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 23 al 26 settembre (festivi stand aperto solo a pranzo).

Reno Centese, da sempre distretto al confine, da un lato Centese e Ferrarese, dall’altro Finalese e Modenese. E’ frazione unita a Reno Finalese con parte della parrocchia di Casumaro.

Il menù è particolarmente corposo. Si inizia dagli antipasti, quali salumi tipici del territorio con gnocchini fritti (prosciutto, salame, pancetta stagionata, mortadella), crostini con lardo di Colonnata. Tutti gli antipasti si possono scegliere anche come secondi piatti Primi piatti: gran galà di tortellini della sagra

(tortellini al tartufo, tortellini speck e fontina valdostana , tortellini con ragù di petto d’anatra), Tris della sagra (tortellini al tartufo, cappellacci di zucca al ragù, tortelloni di ricotta noci e gorgonzola), You & Me della sagra (tortellini al tartufo, tortelloni di ricotta al tartufo); Tortellini della tradizione in brodo di cappone; al tartufo, con speck e fontina valdostana, con ragù bianco di anatra, con ragù tradizionale Bolognese, alla panna e poi ancora cappellacci di zucca con ragù tradizionale, Cappellacci di zucca con burro e salvia o con salama da sugo, tortelloni di ricotta con gorgonzola e noci.

Secondi piatti: Salama da sugo ferrarese servita al cucchiaio con purè, stinco di maiale al forno con patate al forno, cotoletta alla milanese con patatine fritte, tagliata di scottona con rucola e grana, cotechino nostrano con purè. Secondi piatti al Tartufo: Principessa, cotoletta, uovo. Tra i contorni Patatine fritte o arrosto al rosmarino, friggione Bolognese, insalata mista.

Dessert: zuppa inglese della nonna, salame di cioccolato, coppa con crema Chantilly, millefoglie scomposta con crema, tris di dolci della sagra (millefoglie , salame di cioccolato, zuppa inglese), Sorbetto.

Per informazioni e prenotazioni 3496392388 oppure scrivere una mail a info@sagradeltortellino.it specificando data, orario, numero di persone e numero di telefono. Per informazioni consultare anche la pagina Facebook sagra del tortellino e il sito internet www.lasagradeltortellino.it

