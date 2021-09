Ruba capi di abbigliamento e minaccia la commessa, arrestata una 36enne

MODENA – Nel pomeriggio del 27 settembre 2021, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti presso un esercizio commerciale della Via Giardini, a Modena, dove una donna si era impossessata di capi di abbigliamento per circa 100 euro, oltrepassando le barriere antitaccheggio senza pagare. All’intervento del personale del negozio, la donna, 36enne, minacciava la commessa al fine di guadagnare la fuga. La tempestiva chiamata al 112 e l’immediato intervento ha scongiurato definitivamente il rischio di fuga della donna, che è stata tratta in arresto per rapina impropria. I capi di vestiario, alcuni dei quali danneggiati durante l’asportazione delle placche antitaccheggio, sono stati restituiti all’esercizio commerciale. A conclusione dell’udienza con rito direttissimo, alla donna è stato applicato l’obbligo di presentazione alla p.g.

