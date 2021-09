San Possidonio: musica, racconti e spettacoli, gli eventi in programma il 2, 3 e 4 settembre

SAN POSSIDONIO – Numerosi eventi sono in programma questa settimana a San Possidonio, nel segno della musica, dei racconti e degli spettacoli teatrali. Di seguito, il programma dettagliato:

Giovedì 2 settembre, ore 21.00, Circolo La Bastia

Whole Tone Trio feat.Richi Landini in concerto

Prenotazione obbligatoria al n. 0535417924 e 3342126954 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedi al sabato. Modna Cafè offre la possibilità di prenotare anche per aperitivo/cena da consumare all’aperto nel parco del circolo a partire dalle ore 20.00 al numero 3477147846. Obbligo di Green Pass o tampone negativo risalente a 48h precedenti all’evento.

Venerdì 3 settembre, ore 18,45, Cave di Budrighello a San Possidonio

Il bravissimo MarContastorie Bertarini incanterà grandi e piccini con “𝘃𝗘𝗿𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗖𝗼𝗻𝗧𝗶 𝗴𝗲𝗥𝗺𝗼𝗚𝗹𝗶𝗔𝗻𝘁𝗶”. Storie verdi e marroni, con qualche tocco di colore delicato come una pennellata d’acquerello, parleranno di alberi da proteggere, di prati che si rifiutano di crescere, … Piano piano si dipanerà un percorso di storie sul rapporto tra uomo e ambiente con l’obiettivo di aprire i bambini alla meraviglia della natura, affinché la rispettino e proteggano. Per bambine/i dai 4 anni e per chi… ha desiderio di ascoltare e immaginare

L’evento è a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria ai recapiti della Biblioteca: biblioteca@comune.sanpossidonio.mo.it, tel. 0535.417957

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Per partecipare è necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per chi ha più di 12 anni.

• Bambin* e ragazz* potranno partecipare solo con la presenza dei genitori,

• Ogni famiglia dovrà portare un panno da pic-nic e sedere negli spazi assegnati

Sabato 4 settembre, ore 21.00, piazza Andreoli

“Donne in cerca di riso”, spettacolo teatrale di e con Elisa Lolli e Maria Giulia Campioli, Musiche di Marco Sforza.

Attraverso pagine più o meno note, tratte da autrici, poetesse, cabarettiste, sfilano sul palco infinite tipologie di donna: dalla femminista perennemente in lotta, alla lavoratrice indefessa, dalla svampita preoccupata di invecchiare, all’intellettuale che mortifica il corpo. Uno spaccato sulle donne di oggi e di ieri: in famiglia, al lavoro, nel tempo libero. Davanti agli occhi dello spettatore appaiono, in una girandola di sketches, le mondine del dopoguerra, le lavoratrici interinali dei callcenter, le casalinghe annoiate e le madri a tempo pieno. Il tutto senza dimenticare, ovviamente, l’altra metà del cielo, che tanto affolla i pensieri del gentil sesso. L’universo femminile si cala qui in una dimensione “leggera”ed ironica e la ricerca tormentata di un’identità diventa voglia di vivere. E ridere. Il riso si trasforma così da cibo per il corpo a cibo per l’anima. Lo spettacolo è accompagnato da musica di vario genere, dal jazz alle canzonette anni ’40, oltre che da preziose ricette di p iatti tipici (ovviamente a base di riso) e da canzonette semiserie che tutti noi abbiamo cantato almeno una volta lungo la strada delle vacanze.

Durante la sertata sarà inaugurata dall’Amministrazione comunale la panchina rossa di Piazza Andreoli, simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne.

Prenotazione obbligatoria al n. 0535417924 e 3342126954 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedi al sabato. Obbligo di Green Pass o tampone negativo risalente a 48h precedenti all’evento.

