Anziana uccisa da due cani, aperto fascicolo di indagini per omicidio colposo

SASSUOLO – In seguito alla tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Sassuolo, dove un’anziana di 89 anni è stata uccisa da due cani, dopo essere entrata, in stato confusionale, nel cortile di un’abitazione privata, la Procura ha aperto come atto dovuto un fascicolo di indagine. L’ipotesi è quella di omicidio colposo, anche se sembra chiaro dalle verifiche effettuate dagli inquirenti che non si possano individuare responsabilità specifiche in quanto accaduto in nessuno degli individui coinvolti. Gli eventuali profili di responsabilità penale sarebbero, dunque, circoscritti alla sola posizione di chi aveva la responsabilità di vigiliare sull’89enne, nello specifico, dunque, la badante che la seguiva in casa. Tuttavia, gli elementi fanno presumere anche in questo caso l’assenza di colpe significative.

