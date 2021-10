Entra in un cortile privato in stato confusionale, anziana uccisa da due cani

SASSUOLO – Tragedia nella serata di ieri, 12 ottobre, nel cortile di un’abitazione privata di Sassuolo. Intorno alle 19, una donna di 89 anni, pare in stato confusionale, sfuggendo al controllo della badante è entrata in un cortile privato ed è stata aggredita e uccisa da due cani di razza Amstaff. Una bambina, residente nell’abitazione, si sarebbe trovata in giardino al momento dell’aggressione da parte dei cani, che forse hanno attaccato l’anziana proprio per istinto protettivo. Sul posto sono immediatamente intervenuti 118 e Polizia, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

